Die dänischen Forschenden wollten den Blick daher erweitern. Dazu schauten sie sich in der bevölkerungsbasierten Kohorten Studie die Daten von 119.486 Kopfschmerzpatienten und 597.430 Vergleichspersonen in einem Zeitraum von 1995 bis 2020 an. Berücksichtigt wurden in den Diagnosen Migräne, Spannungskopfschmerzen, posttraumatische Kopfschmerzen, sowie trigemino-autonomen Kopfschmerzen. Letztere sind attackenartige einseitige Kopfschmerzen, die im Bereich des Trigeminusnervs auftreten. Auch die oben erwähnten Clusterkopfschmerzen zählen zu dieser Schmerzgruppe.