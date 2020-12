Schon im Neuen Testament wird von Toten berichtet, die wieder lebendig werden. Jesus soll zu Lebzeiten einen Menschen ins Leben zurückgeholt haben, und zwar Lazarus, der schon im Grab lag. So heißt es in der Bibel: "Da rief er mit lauter Stimme: 'Lazarus, komm heraus!' Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch." Nach dieser biblischen Geschichte ist das Lazarus-Phänomen benannt. Es bezeichnet Fälle von Menschen, deren Tod festgestellt wurde und die dann wieder ins Leben zurückkehren, berichtet Professor Bernd Böttiger, Direktor der anästhesiologischen Universitätsklinik in Köln.