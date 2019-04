Der Schleim, den die braune Wegschnecke absondert, um Fressfeinden die Mundwerkzeuge zu verkleben oder sich selbst am Boden anzuhaften, ist besonders klebrig und flexibel. Was uns ekelt, diese Klebkraft und Dehnbarkeit, sind Eigenschaften, die Forscherherzen derer immer wieder höher schlagen lassen, die sich die chemische Zusammensetzung näher angeschaut haben. Eine neue Studie aus den USA legt nahe, dass die Eigenschaften bestimmter Proteine aus dem Schneckenschleim für die Wundheilung nützlich sein könnten.

Studienleiterin Rebecca Falconer vom Ithaka College in den USA erklärt, was den Stoff für die Medizin so interessant macht: "Typische Wundränder, die mit Stichen oder Heftklammern fixiert werden, hinterlassen Narben oder Vertiefungen in der Haut. Sie bergen erhöhte Risiken, dass sich Infektionen bilden." Sie glaubt, wenn man die Rolle der Proteine im Schneckenschleim versteht, könnte man einen medizinischen Klebstoff entwickeln, der beweglich und dehnbar gleichzeitig ist, ohne dass er seine Stärke und Klebkraft verliert.