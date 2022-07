Eine Sonderrolle in der Datenerhebung nehmen also die Cannabisblüten ein, die deutlich mehr Wirkstoff enthalten. Im Bericht heißt es dazu: "Die mittlere Tagesdosis an THC, dem Hauptwirkstoff der Cannabispflanze, liegt bei Verwendung von Dronabinol, Cannabisextrakten und Sativex bei etwa 15mg. Bei den Cannabisblüten liegt die mittlere Tagesdosis jedoch bei 249mg und damit weit über jeglicher Dosierungsempfehlung zu therapeutischen Zwecken, die bisher wissenschaftlich untersucht und publiziert wurde."