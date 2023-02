In den USA ist ein multiresistenter Stamm von Gonokokken aufgetaucht. Die kugelförmigen Bakterien lösen die umgangssprachlich Tripper genannte Infektion aus. Dabei werden vor allem Schleimhäute im Intimbereich befallen. Gonokokken werden bei sexuellen Kontakten übertragen und können sich in den Harnwegen einnisten. Nun drohen die letzten Antibiotika unwirksam zu werden und das kann durchaus dramatische Folgen haben, wie das Magazin Wired berichtet.

Als eine der zentralen Ursachen der Ausbildung solcher Resistenzen gilt der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung. Weil viel zu viele Tiere dicht an dicht gehalten werden, sind Antibiotika oft notwendig, um massenhafte Infektionen zu verhindern.

Während der Antibiotikaeinsatz in der Schweinehaltung gegenüber früheren Zeitpunkten stabil blieb, hat er sich in der Hühnerhaltung halbiert. Als Ursache davon vermuten Wissenschaftler geänderte Haltungsformen. So kämen vermehrt antibiotisch wirkende Ionophoren zum Einsatz, also Moleküle, die die Zellwände von Bakterien durchlässiger machen. Diese Ionophoren würden in den meisten Ländern nicht als Medikamente klassifiziert. Auch könnte eine Umstellung auf langsamer wachsende Hühnerrassen einen Teil des Rückgangs erklären, da diese Tiere gesünder seien und weniger Medikamente benötigt würden.