Seit 1997 hat sich die Anzahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen verdreifacht. Zum einen, weil Betroffene inzwischen offener mit dem Verdacht umgehen und Ärzte in dieser Hinsicht sensibler geworden sind. Doch auch die Zahl der Erkrankungen an sich ist gestiegen. Die häufigsten Diagnosen sind Depression und emotionale Erschöpfung, auch bekannt als Burnout. Eine Ursache für diese Tendenz sieht Prof. Dr. Hannes Zacher, Arbeits- und Organisationspsychologe an der Universität Leipzig, vor allem darin, wie wir heute arbeiten.

Prof. Dr. Hannes Zacher lehrt und forscht auf dem Gebiet der Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig. Die Effizienz steht ganz klar im Mittelpunkt, Eigenverantwortung und Eigeninitiative sind gefragt. Die Hierarchien sind flach, der Druck kommt direkt bei jedem einzelnen Mitarbeiter an.

Noch bis in die 1980er-Jahre hinein waren die Hierarchien in den Unternehmen steil. Damit hatten Vorgesetzte zwar mehr Entscheidungsgewalt, nahmen ihren Mitarbeitern aber auch mehr Verantwortung ab und entlasteten sie damit.

Mehr Mitsprache - mehr Verantwortung - mehr Druck

Spagat zwischen Beruf und Familie

Die Erwartungen im Beruf zu erfüllen und gleichzeitig für die Familie da zu sein, stellt viele vor eine große Herausforderung. Zwar kommen einige Unternehmen ihrem Personal entgegen, bieten Teilzeitmodelle an oder sogenannte Homecare-Eldercare-Services, durch die sie bei der Vermittlung und Finanzierung von Pflege- und Betreuungslösungen helfen. Aber das ist immer noch die Ausnahme. In Anbetracht der demografischen Entwicklung ein permanentes Problem.

Durch Yoga und Achtsamkeit aus der Misere?

Anforderungen, die zu bewältigen sind. Ziele, die erreichbar sind. Viel Feedback und Freiräume, sich die Arbeit selbst zu gestalten, vielfältige Aufgaben - darauf kommt es an. Prof. Dr. Hannes Zacher, Arbeits- und Organisationspsychologe

Freiräume zum Auftanken schaffen - fällt vielen Menschen schwer Bildrechte: Colourbox.de Wer ständig mehr Kraft investieren muss, als er zur Verfügung hat, erreicht irgendwann ein Defizit. Emotionale Erschöpfung heißt dann die Diagnose. Betroffene fühlen sich ausgelaugt, antriebslos, mutlos, ausgebrannt - und suchen bestenfalls einen Arzt auf. Damit es nicht so weit kommt, ist es wichtig, eben immer auch wieder Kraft zu tanken.

Pausen einlegen und bewusst abschalten

Wer einen Beruf hat, der ihn fordert, und dazu noch private Verpflichtungen, zum Beispiel einen Angehörigen zu pflegen, muss besonders darauf achten, dass er auch Gelegenheiten hat, um wieder ausreichend Kraft zu schöpfen.

Pausen sind ganz entscheidend. Kleine Pausen zwischendurch, genauso wie größere Pausen. Mindestens elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen, ein vollständiges Wochenende, regelmäßig Urlaub. In diesen Zeiten sollte das Diensthandy wirklich ausbleiben und man sollte sich ganz anderen Themen widmen. Prof. Dr. Hannes Zacher, Universität Leipzig