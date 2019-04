Nachrichten, Eilmeldungen, E-Mails, Hashtags und die Angst, etwas zu verpassen. Was macht das mit uns? Es führt zu einer "sozialen Beschleunigung", warnen Psychologen, Lehrer, Soziologen. Aber stimmt diese These? Bisher fehlten empirische Daten, um sie zu untermauern oder zu widerlegen. Phillip Lorenz-Spreen Max-Planck-Institut für Bildungsforschung macht nun einen Anfang:

Vor 15 Jahren hat der Soziologe Hartmut Rosa den Begriff der sozialen Beschleunigung erstmals genauer beschrieben. Er listet die unterschiedlichen Methoden auf, Zeit zu sparen. Fast Food – schneller essen, Speed-Dating – in kurzer Zeit mehrere Partner kennen lernen, Power-Nap – schnell schlafen oder Multitasking – zur selben Zeit mehrere Dinge tun. Philipp Lorenz-Spreen schaute sich nun an, wie sich die technischen Beschleunigungen auf unser Leben auswirken, auf die Art, wie wir mit Nachrichten umgehen: "Wir haben uns damit beschäftigt, wie die Öffentlichkeit Themen aufnimmt und diskutiert und dann wieder fallen lässt – und dann zum nächsten Thema geht."

Der Bildungsforscher schaute sich an, wie Menschen Bücher nutzen, wie oft sie ins Kino gehen, wie wissenschaftliche Publikationen beachtet werden, und natürlich wie wir Twitter, Google Trends oder Wikipedia umgehen. Mit dem Ergebnis: Im Jahr 2013 hat sich ein Hashtag, der sich in den Top 50 der Welt befunden hat, 18 Stunden gehalten. Jetzt sind es nur noch zwölf Stunden. Oder einen Blockbuster, also einen Film, der besonders viel Aufmerksamkeit bekommt, gab es in den 1980ern alle vier Monate – und jetzt alle zwei Wochen.

Dazu: Jede Minute neue Informationen aus dem Internet. Das geht nicht ohne Verluste. In dem Fall in Form von Wissensverlusten. Was gestern noch in aller Munde war, ist heute schon vergessen, so der Forscher. Die Aufmerksamkeitsspanne für ein Thema habe sich stark verringert. Doch was ist die Lösung? Der Begriff Medienfasten macht seit einiger Zeit die Runde. Soziale Entschleunigung hält der Medien Experte allerdings für kontraproduktiv.