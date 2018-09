Brauchen wir mehr Straßenreinigung?

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zusammengerechnet bringen es der Studie zufolge Autos, Lkw, Motorräder, Fahrräder und Skateboards auf 1.228,5 Gramm Mikroplastik-Abrieb, wobei der Pkw-Reifenabrieb mit 998,0 Gramm pro Kopf und Jahr den Löwenanteil ausmacht. Angesichts von 63,7 Millionen allein in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen (Stand Januar 2018) verwundert das wenig, denn Reifen arbeiten sich im Laufe ihrer Lebensdauer vom Umfang her ab, sagt Ingenieur Ralf Bertling, der an der Studie zu Mikro- und Makroplastik gearbeitet hat: "Der Reifen reibt ab und das ist gut, das er das macht. Wenn er das nicht machen würde, würden wir aus der Kurve fliegen, und nicht auf der Straße bleiben."

Bildrechte: IMAGO Der feste Halt auf dem Asphalt hat seinen Preis - denn egal, ob Bremsspuren an unfallträchtigen Kreuzungen oder normaler Abrieb: das Material wird vom Regen von der Straße über die Böschung oder die Kanalisation gespült, oder wie es im Fachjargon heißt "über die Schulter entwässert" - und landet so entweder im Boden oder im Wasser. Was einen die Straßenreinigung in neuem Lich betrachten lässt: Brauchen wir dann mehr davon? "Das wäre im Grunde ein Vorsorgeprinzip, dann wäre der Abrieb von der Straße weg," sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter de Fraunhofer-Instituts, gibt aber auch zu bedenken, dass mehr Straßenreinigungs-Einsätze auch mehr CO2-Ausstoß produzierten.

Was ist mit Mikroplastik-Quellen wie Kleidung und Kosmetik?