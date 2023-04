Ob das so schlüssig sei, darüber gebe es große Differenzen, sagt Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung an der Uni Frankfurt. Weil aber auch der rauchende Anteil in der größeren Gruppe der Erwachsenen während der Pandemie-Jahre deutlich gestiegen sei, klingen die Zahlen der Jugendlichen für ihn plausibel.

"Ich kann mir vorstellen, dass Jugendliche tatsächlich auch in diese Entwicklung reinpassen und mehr rauchen, weil es Erwachsene eben vermehrt auch wieder tun und weil Deutschland – das muss man ganz klar sagen – in der Tabak-Kontrolle in Europa das Schlusslicht bildet", so Stöver im Gespräch mit MDR AKTUELL.