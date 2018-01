Fast sechs Haussperlinge gibt es im Schnitt pro Garten in Deutschland. Damit ist der "Spatz" wieder der am häufigsten gemeldete Vogel bei der jährlichen NABU-Aktion. Die Kohlmeise hat den Abstand zur Spitze aber wieder verkleinert: 5,3 Exemplare wurden durchschnittlich gezählt.

In diesem Jahr hat die Kohlmeise aber den Titel der am weitesten verbreiteten Art ergattert. In 96 Prozent aller Gärten und Parks wurde sie gesichtet und verdrängt damit die Amsel als bisherigen Spitzenreiter. Das sind die ersten Ergebnisse der "Stunde der Wintervögel". Der Naturschutzbund hatte wieder dazu aufgerufen, eine Stunde lang im heimischen Garten oder einem nahegelegenen Park Vögel zu zählen und die Sichtungen zu melden.