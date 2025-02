Meisen sind zwar in allen Gärten Deuschlands vorhanden, wie die jüngste Vogelzählung des Nabu bei der "Stunde der Wintervögel" zeigt.

Meisen: Gefährdet durch kuschliges Fellbett?

In England wurde bei den Meisen nun einmal genauer hingeschaut. Eine Studie zeigt jetzt, dass Kohl- und Blaumeisen sich nicht nur Fellhaare ins Nest holen, sondern gleichzeitig chemische Stoffe, die zum Teil in der Landwirtschaft inzwischen verboten sind.

Bildrechte: IMAGO / Ardea Aber wie kommen Fipronil, Imidacloprid und andere ähnliche Stoffe nun ins Meisennest? Wenn Meisen auf den Hund kommen oder die Katze, bzw. deren Fellhaare! Denn in der Hundehaltung werden die Stoffe als Floh- oder Zeckenschutz zum Beispiel über monatliche Dosen via Spray oder Shampoo verabreicht oder in Form von imprägnierten Halsbändern. In der Forschung geht man Studien zufolge davon aus, dass bis zu 82 Prozent der Katzen und 80 Prozent der Hunde mindestens einmal jährlich mit so einem Mittel behandelt werden.

Wie wurden die Stoffe aus der Tiermedizin in der Meisenstube gefunden?