Vor Kurzem gingen bundesweit Tausende Menschen beim "Bildungsprotest 2023" auf die Straße, auch in Mitteldeutschland. Dabei ging es unter anderem um die zu geringe finanzielle Ausstattung von Kitas und Schulen. In Deutschland haben deshalb Privatschulen und -kindergärten regen Zulauf, was sich aber nur die oberen Schichten leisten können.