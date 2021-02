Die Voraussetzungen, um in die engere Auswahl zu kommen, sind bereits eine Herausforderung. Für den schwierigen und gefährlichen Beruf des Raumfahrers oder der Raumfahrerin ist dies aber angebracht. Immerhin verbringen die meisten ESA-Astronauten und -Astronautinnen mehrere Wochen und Monate in einer Raumstation, die sich im stetigen freien Fall befindet. Die ISS fliegt in über 400 Kilometer Höhe über den Globus hinweg und muss dabei immer wieder Korrekturmanöver einleiten. Auf dem äußersten menschlichen Außenposten wird man mit einer Handvoll weiteren Raumfahrern viel Zeit in Isolation verbringen. Bereits in der Ausbildung wird man Wochen und Monate fernab von Familie und Freunden arbeiten.

Alexander Gerst schaut aus der Raumstation auf den blau leuchtenen Erdball. Bildrechte: NASA