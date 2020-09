Wie wirkt sich die jährlich wiederkehrende Grippe-Saison auf die neue Corona-Pandemie aus? Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin und vom Institut Pasteur in Paris haben versucht, diese Frage auf mathematische Art zu beantworten. Ihr Ergebnis: Die Grippe hat die Übertragungsrate von Corona in der Bevölkerung bisher im Durchschnitt um das 2,5-Fache erhöht. Somit könnte auch die nächste Grippewelle, die im Herbst wohl auf uns zurollen wird, die weiter vorherrschende Corona-Pandemie verstärken. Allerdings wurde die Studie bis jetzt nur auf der Wissenschaftsplattform medRxiv veröffentlicht und muss noch im Peer-Review-Verfahren begutachtet werden.

Für ihre Untersuchung haben die Forscher den Verlauf der Pandemie in Belgien, Norwegen, Italien und Spanien abgebildet - in diesen vier Ländern entwickelte sich die Massenerkrankung sehr unterschiedlich. Dazu flossen bestimmte Parameter wie das Generationenintervall (Zeitraum, nach dem ein Infizierter eine weitere Person ansteckt) oder der Stringenz-Index ein (misst die "Härte" staatlicher Anti-Corona-Maßnahmen).

Nach dem "Nachbau" der Corona-Pandemie wurden verschiedene Annahmen zum Einfluss der Grippe-Saison auf sie geprüft. Also ob das Modell realistischer wird, wenn die Grippe die Corona-Übertragung verringert oder verstärkt. So kamen sie letztlich auf den Wert von 2,5. Nach einer Überprüfung mit den Statistiken der täglichen Todesfälle in den vier Ländern war klar: das Modell entspricht der Pandemie-Realität.



Noch unklar ist, ob an der Grippe erkrankte eher andere Menschen mit Corona infizieren oder man eher Covid-19 bekommmt, wenn man schon die Grippe hat. Grippeviren erhöhen offenbar auch die Anfälligkeit für letzteres, da sie eine vermehrte Herstellung von Rezeptoren befördern, die das Coronavirus benötigt, um an menschliche Zellen anzudocken. Die Forscher raten daher zu einer verstärkten Impfung gegen die Grippe - auch, um nun die Verbreitung von Sars-CoV-2 nicht weiter zu begünstigen.