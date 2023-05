Studie mit Beteiligung des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie Jenaer Forschende entschlüsseln Biosynthese in Pflanzen

Hauptinhalt

Ein internationales Team mit Beteiligung des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena hat eine vielversprechende Strategie vorgestellt, bei der mithilfe von Pflanzeninhaltsstoffe neue Medikamente hergestellt werden könnten. Dazu wurde die sogenannte Biosynthese (der Aufbau komplexer organischer Substanzen in Lebewesen) von zwei Alkaloiden aus der Pflanze Catharanthus roseus untersucht. Diese beiden chemischen Verbindungen werden in der Medizin auch in der Krebstherapie eingesetzt.