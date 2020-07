Haare erfüllen einen Zweck

"Haare erfüllen einen Zweck", erklärt Forscher Grundwald. "Jedes Haar ist ein hochsensibler Sensor, ein Rezeptor der allerfeinste Berührungsreize und Verformungs-Reize registrieren kann". Laut Grunwald hat der Mensch im Schnitt fünf Millionen Haare und jedes Haar wächst aus einem eigenen Haarfollikel.

Ein Haarfollikel, das sind winzige Einstülpungen in der Haut, in denen letztendlich das menschliche Haar gebaut und auch verankert wird, damit es nicht rausfällt. Martin Grundwald Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung in Uni Leipzig

Nicht nur Frauen, auch Männer lassen sich immer öfter die Haare antfernen: Achselhöhlen, Schambereich, Beine - Haare sind seit Jahrzehnten nicht mehr gern gesehen. Bildrechte: IMAGO

Haare können Gefühl von Berührungen verstärken

An jedem Haarfollikel ist dem Forscher zufolge zudem ein kleiner Muskel angedockt. Kontrahiert er, stellt sich das Haar senkrecht auf. Das passiert beispielsweise, wenn es kalt ist und wir eine Gänsehaut bekommen. "Zusätzlich ist der Haarfollikel von einem sehr feinen dichten Netzwerk von Rezeptoren umgeben, so dass jegliche Bewegungen, jegliche Stauchungen und Veränderungen am Haar, sensorisch registriert werden können", erklärt der Forscher Grundwald.

Das Haar ist eine hochsensible Antenne oder Sensor, der allerfeinste Berührungsreize und Verformungsreize registrieren kann. Wenn man die Haare abrasiert, dann geht diese sehr feine Empfindungsfähigkeit durchaus verloren. Martin Grundwald Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung in Uni Leipzig

Achselhaare werden bei Männern noch eher akzeptiert als bei Frauen. Bei ihnen sind sie seit vielen Jahren verpönt. Bildrechte: Colourbox.de

Ohne Haare spüren wir also nicht mehr, ob gerade eine kleine Ameise über unseren Unterarm läuft, ob Regen auf die Haut fällt oder wir von einem sommerlichen Lufthauch umweht werden. Selbst Berührungen nehmen wir ohne Haare viel weniger intensiv wahr. Das wohlige Empfinden kann durch das Haar nicht mehr verteilt und verstärkt werden. Mit dem Kribbeln am ganzen Körper könnte es also schwieriger werden. Doch natürlich könnten die Menschen trotzdem Berührungen empfinden, erklärt Grundwald. Es gebe noch viele andere hochsensible Rezeptoren in der Haut.

Forscher: Wenn Haarentfernung dann Nassrasur

Also wie jetzt, Haare dranlassen oder entfernen? Das müsse jeder individuell für sich selbst entscheiden, je nach ästhetischem Geschmack und kulturellen Hintergrund oder auch Vorlieben, empfiehlt Grundmann.

Der Umgang mit den Haaren ist letztlich eine ästhetische und kulturelle Frage, die jeder für sich selbst entscheiden muss. Martin Grundwald Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung in Uni Leipzig

Wenn Haarentfernung, dann Nassrasur. Sie birgt das geringste Risiko für Entzündungen. Bildrechte: Colourbox.de

Wegen des Infektionsrisikos empfiehlt der Forscher jedoch entweder die Haare natürlich zu belassen oder auf eine Nassrasur zurückzugreifen. Da würde die Haut am wenigsten gereizt und die Haare nicht aus ihren Wurzeln gerissen, so dass dort Bakterien einfallen können. Haarentfernungen können also zu Entzündungen führen. Warum also nicht, wie früher, munter sprießen lassen? Wer sich trotzdem etwas Gutes tun will, und dem die schrägen Blicke anderer egal sind, der sollte der Natur freien Lauf lassen. Doch das wird nicht immer gern gesehen. Im Gegenteil, viele Menschen reagieren mit Entsetzen. Für sie sind Haare ein Tabu.

