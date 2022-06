Forscher sequenzierten das ursprünglich in den Ländern West- und Zentralafrikas auftauchenden Genoms erstmal 2018, nachdem es vorher in Singapur, Israel, Nigeria und Großbritannien auftauchte. In dieser Zeit wurde das Virus jedoch noch mit einer Einfuhr aus den afrikanischen Ländern in Verbindung gebracht. Der Affenpocken-Ausbruch im Frühjahr 2022 zeigte jetzt erstmals eine Vielzahl von Erkrankungen in Europa- und auch in Deutschland, die sich, wie die Forscher eben jetzt herausfanden, direkt übertragen können und dabei auch von Mensch zu Mensch mutieren. An insgesamt 47 Stellen im Erbgut unterscheidet sich das aktuelle Virus von dem Affenpockenvirus 2018.