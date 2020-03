Was uns momentan besonders umtreibt, ist die Situation in Polen. 2014 wurde die Seuche hier an der Grenze zu Weißrussland eingetragen und hat sich sehr lange im Osten des Landes ausgebreitet. Aber plötzlich gab es auch einen Sprung, der sicherlich menschengetragen war, in den Westen des Landes. Dort ist der Fall, der uns am meisten Sorge macht, ungefähr zwölf Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Nun müssen in einem Zuchtbetrieb in Westpolen knapp 24.000 Hausschweine getötet werden. Nachgewiesen wurde die Tierseuche in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedoradz in der Woiwodschaft Lebus, teilte das Hauptveterinäramt am Montag in Warschau mit. Der Ort liegt etwa 78 Kilometer östlich von Guben. Schwerpunkt des Betriebs war die Produktion von Ferkeln, Mastschweine gab es dort nicht. Den Angaben zufolge ist es der erste nachgewiesene Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Hausschweinen in diesem Jahr.