Damals mussten in einem Zuchtbetrieb in Westpolen knapp 24.000 Hausschweine getötet werden. Nachgewiesen wurde die Tierseuche in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedoradz in der Woiwodschaft Lebus. Der Ort liegt etwa 78 Kilometer östlich von Guben. Schwerpunkt des Betriebs war die Produktion von Ferkeln, Mastschweine gab es dort nicht. Jetzt also der erste Nachweis der Schweinepest in Deutschland. Die Tierseuche sei bei einem toten Wildschwein in Brandenburg festgestellt worden, so das Bundeslandwirtschaftsministerium.