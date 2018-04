Deshalb wird von den 'Acid-Heads' in aller Welt der Bicycle Day gefeiert. Da machen die Fahrrad-Touren wie andere Männer am Männertag.

Das Mutterkorn sieht aus wie ein Getreidekorn - nur schwarz und länger. Bildrechte: Colourbox.de

Das Mutterkorn sieht aus wie ein Getreidekorn, ist nur schwarz und etwas länger. Es ist ein hochgiftiger Pilz. Millionen Menschen sollen in den vergangenen Jahrhunderten daran gestorben sein. Sicker erinnert an ein solches Ereignis: "Im Jahre 994 sind in Frankreich bei einer Massenvergiftung 40.000 Leute gestorben. Das hat man als Gottes Gericht empfunden, als etwas genauso Schlimmes wie die Pest und die Cholera."



Gifte in sehr geringen Dosen dienen dagegen oft als Heilmittel. Der Schweizer Albert Hofmann testete deshalb Auszüge des Mutterkorns für ein Medikament und veränderte aus Versehen die Welt. Weinreich sieht das so: "Pink Floyd wäre ohne LSD nicht denkbar oder Tangerine Dream. Die Beatles haben LSD geschmissen und sind erstmal nach Indien gefahren um Meditieren zu lernen, weil sie wissen wollten, wie sie es auch ohne LSD hinbekommen."