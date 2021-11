Danach ging der Verkauf von Alkohol wieder etwas zurück, blieb aber mit einem monatlichen Durchschnittsanstieg von 5,5 Prozent auf einem erhöhten Niveau. Cannabis wurde dagegen über den gesamten untersuchten Pandemie-Zeitraum mit einem Plus von fast 25 Prozent viel stärker als erwartet gekauft – und offenbar auch konsumiert, wie eine weitere Studie des Centre for Addictions and Mental Health ergab. "Die Verkaufszahlen geben eine Ahnung, wie sich Verhaltensmuster während der Covid-19-Pandemie geändert haben könnten und helfen den Gesundheitsbehörden, darauf zu reagieren", erklärt der Studienautor James MacKillop. Gleichzeitig könne aber aus den verkauften Mengen von Alkohol und Cannabis nicht direkt auf deren Konsum geschlossen werden.



Ein weiteres Problem beim Vergleich der Zeiträume besteht darin, dass Cannabis in Kanada seit 2018 verkauft werden darf. Zwar wurde ein verstärkter legaler Erwerb mit einberechnet, doch während der Pandemie könnte dieser noch gewachsen sein, weil Konsumenten noch mehr Cannabis online kauften. Dies würde auch den Unterschied im Vergleich zum Alkohol-Verkauf ab März 2020 erklären. Letztlich sei so auch unklar, inwieweit sich die Erkenntnisse auf andere Länder ausdehnen lassen. Aber die Verkaufszahlen gäben zumindest Hinweise darauf, wie sich der Konsum von bestimmten Substanzen während der Pandemie geändert haben könnte, erklärt Jean Costello, ebenfalls Studienautor.