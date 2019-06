Zunächst die Fakten: Jeder 20. Todesfall weltweit geht auf Alkohol zurück. Einer WHO-Studie zufolge sterben so jedes Jahr mehr Menschen durch Alkoholkonsum als durch Aids, Gewalt und Verkehrsunfälle zusammen. In der Mehrzahl Männer - sie machen drei Viertel der alkoholbedingten Todesfälle aus. Dazu zählen auch Tote, die konkret mit Alkoholmissbrauch in Verbindung gebracht werden wie Leberzirrhose und einige Krebsarten.