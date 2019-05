Eine Chinesin kauft in einem Laden in Peking importierten Alkohol ein: In den prosperierenden Ländern Asiens steigt der Alkoholkonsum.

Eine Chinesin kauft in einem Laden in Peking importierten Alkohol ein: In den prosperierenden Ländern Asiens steigt der Alkoholkonsum. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Aktuelle Studie Weltweiter Alkoholkonsum um 70 Prozent gestiegen

Jeder 20. Todesfall weltweit geht auf Alkohol zurück. Die WHO wollte den Konsum senken. Doch der stieg sogar um 70 Prozent an. Und das hat nur zum Teil etwas mit der wachsenden Weltbevölkerung zu tun, so eine internationale Studie. Vor allem in Asien wird immer mehr getrunken, während in reichen westlichen Ländern der Pro-Kopf-Verbrauch sinkt.