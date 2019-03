Ein Chirurg des Klinikums Altenburger Land hält den 15 Kilogramm schweren Tumor aus dem Bauchraum einer Patientin in der Hand. Bildrechte: dpa

Ein 15 Kilogramm schwerer Tumor ist in Ost-Thüringen aus dem Körper einer 63-jährigen Frau entfernt worden. Wie eine Sprecherin des Klinikums Altenburg mitteilte, bewältigten vier Chirurgen die erfolgreiche Operation in vier Stunden. Von dem Eingriff waren unter anderem auch die Bauchspeicheldrüse und die Milz betroffen gewesen. Den Ärzten gelang es, den riesigen Tumor komplett zu entfernen. Der Patientin gehe es den Umständen entsprechend gut, so die Kliniksprecherin.

Frau konnte nichts mehr essen

Die CT-Aufnahme des Riesntumors der 63-Jährigen. Bildrechte: MDR/Klinikum Altenburger Land Wie der leitende Chefarzt Dr. Rigo Voigt mitteilte, hatte sich der Tumor neben dem Darm ausgebreitet und diesen abgedrängt. Dadurch habe die Patientin nichts mehr essen können. Weil die Frau in den letzten Wochen deutlich an Gewicht verlor, suchte sie ihren Hausarzt auf. Sie kam zunächst in eine Klinik der Inneren Medizin. Bei einer CT-Untersuchung war der übergroße Tumor dann deutlich zu erkennen. Weil die Wucherung nah an den zentralen Gefäßen der Darmdurchblutung lag, war sie an diesen Stellen nur schwer zu lösen.

"Tumor solchen Ausmaßes Seltenheit"

"Selbst an universitären Tumorzentren ist ein Tumor solchen Ausmaßes eine Seltenheit", betonte Voigt. Für den Mediziner war es bereits der zweite Riesentumor in seiner Zeit als Chefarzt für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie am Klinikum Altenburg. 2012 hatte er mit seinem Chirurgenteam bei einem 71-Jährigen einen Tumor mit einem Durchmesser von 37 Zentimetern und einem Gewicht von 21 Kilogramm entfernt.

Zwei Kilo schwerer Hirntumor

Drei Jahre hatte ein 31-jähriger Inder mit dem fast zwei Kilogramm schweren Tumor am Hinterkopf gelebt, bevor dieser im Nair Hospital in Mumbai entfernt wurde. Bildrechte: dpa Die Entfernung von Riesentumoren bei Patienten sorgt weltweit immer wieder für Schlagzeilen. In Indien entfernten beispielsweise Hirnchirurgen 2018 den mit zwei Kilogramm bislang schwersten dokumentierten Hirntumor aus dem Kopf eines Patienten.



Ein Jahr zuvor hatte eine Klinik im US-Bundesstaat Kalifornien einem Patienten sogar einen 59 Kilogramm schweren Tumor aus seinem Unterleib entfernt. Der schwergewichtige Mann aus Mississippi hatte die Wucherung 15 Jahre mit sich herumgeschleppt, weil er sie mit seiner Fettleibigkeit in Verbindung brachte.

90-Kilo-Tumor am Bein