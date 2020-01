Einen möglichen Einflussfaktor für den Zeitpunkt der Menopause haben sich jetzt zwei Wissenschaftlerinnen aus Großbritannien, Megan Arnot und Ruth Mace vom University College London, näher angeschaut. Sie nutzten dafür Daten der sogenannten SWAN-Studie in den USA, "Study of Women's Health Across the Nation" . Sie basiert auf Daten aus zehn Jahren, die von knapp 3.000 Frauen erhoben wurden. Die Teilnehmenden mussten im Erfassungszeitraum 1996/97 zwischen 42 und 52 Jahren alt sein. Weitere Voraussetzungen: ein intakter Uterus, mindestens ein Eierstock, nicht schwanger und noch mit Regelblutung.