In den Jungbrunnen gefallen? Nicht schön, aber immun gegen das Altern: Der Nacktmull

Die Nacktmulle - wenn ihnen nicht gerade eine Zoo-Fernsehdoku in den Bau leuchtet, interessiert sich der Mensch gemeinhin nicht gerade für die mausgroßen Nager, die normalerweise in südlichen Wüstengefilden in unterirdischen Höhlen in großen Kolonien leben. Kurios, dass ausgerechnet dieser nackte kleine Nager etwas in den Genen hat, das selbst Forscher staunen lässt.