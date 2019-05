Weltweit wird an weiteren neuen Demenztherapien geforscht. Forscher an der Universityx of Kentucky in den USA haben dabei eine völlig neue Form von Demenz entdeckt. Sie nennen sie LATE. Das steht eigentlich für Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy. Aber auch die Bedeutung des Wortes late – also spät – spielt dabei eine Rolle. Denn bei der Erkrankung handelt es sich um spezielle Eiweißanlagerungen im Gehirn, die besonders häufig bei Menschen über 85 auftreten.