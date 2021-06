Bereits 2016 gab es eine Veröffentlichung zu Parodontitis und Demenzerkrankungen. Im Magazin PLOS One publizierte ein britisches Forscherteam die Untersuchung "Periodontitis and Cognitive Decline in Alzheimer’s Disease" (Parodontitis und kognitiver Rückgang bei der Alzheimer-Krankheit), in der durch eine Beobachtungsstudie der Zusammenhang zwischen Parodontitis und Alzheimer gezeigt werden konnte. 2019 bestätigten Forschungen aus den USA die Hypothese. Das Team um Stephen Dominy vom US-Pharma-Unternehmen Cortexyme veröffentlichte in Science Advances eine Studie, die bereits Behandlungsmöglichkeiten vorschlug.