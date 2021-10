Anika Mehlis und ihre Kollegen werden noch bis zum 31. Oktober in Isolation verbleiben. Drei Wochen keinen wirklichen Kontakt nach außen. Nur mit dem Kontrollzentrum und dann auch mit einer Verzögerung von jeweils zehn Minuten pro Botschaft. Immerhin befinden sie sich auf dem Mars, nur dass der in diesem Fall der israelische Ramon-Krater ist. Und dass sie uns eine Nachricht schicken durfte, war auch eine Ausnahme.



Die Mission heißt übrigens "Amaade-20". Der Name ist dabei keine Abkürzung. Er klinge so ähnlich wie Amadeus und manche haben ihn auch Wolfgang Amadé Mozart genannt, heißt es auf Nachfrage bei der Pressestelle des Weltraumforums ÖWF. Damit soll die Mission immer mit Österreich in Verbindung gebracht werden.