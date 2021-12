Wer in ein Raumschiff steigt, um zur Raumstation zu fliegen oder in Zukunft zum Mond oder Mars, muss sich einigen Herausforderungen stellen. Seien es die Schwerelosigkeit, kosmische Strahlung oder der Abbau von Muskel- und Knochenmasse.

Aber auch die Kommunikation ist eine Herausforderung. Zwar kann man zur Internationalen Raumstation ISS in Echtzeit telefonieren, die bereitstehenden Satelliten stehen am Stück jedoch nur circa 20 Minuten zur Verfügung. Wenn man zwischen Erde und Mars telefonieren möchte, dann sind die Botschaften mindestens zehn Minuten in eine Richtung unterwegs.

Anika Mehlis aus dem sächsischen Plauen hat diese Verzögerung zusammen mit ihren analogen Astronauten-Kollegen bei einer simulierten Marsmission nachgestellt. Sie befanden sich während der Amadee-20 Mission des Österreichischen Weltraumforums ÖWF in vierwöchiger Isolation in einem nachgestellten Mars-Habitat in der israelischen Wüste.

Täglich wechselnder Außeneinsatz

Dabei haben die teilnehmenden Personen gelernt, dass sie als Astronaut oder Astronautin im Außeneinsatz vieles autonom entscheiden mussten. Außerdem mussten sie ihre Raumanzüge kennen. Falls eine Lampe aufleuchtet, die auf den schwindenden Sauerstoff hinweist, konnten sie nicht erst nachfragen, was dieses Leuchten bedeutet. Während die Kommunikation mit dem Team auf dem simulierten Mars noch in Echtzeit ablief, brauchte eine Botschaft zur Erde weitaus länger.

Kommunizieren mit großem Zeitunterschied

"Der Abstand vom Mars zur Erde bringt je nach Umlaufbahnpunkt zwischen vier oder 40 Minuten Zeitverzögerung beim Kommunizieren mit. Mal ganz unabhängig von den ganz konkreten Zahlen: Wir arbeiten mit zehn Minuten für eine Wegstrecke", so Mehlis. Somit muss man auf dem Mars im Schnitt mindestens 20 Minuten auf eine Antwort warten. Mit der Mission wollte man herausfinden, welchen Einfluss dies auf die Arbeitsabläufe der Astronauten und des Teams auf der Erde hat.

"Die Kommunikation mit der Erde ist für uns vorrangig über einen Text-Chat gelaufen, wo wir mit Hashtags und verschiedenen Rollen die verschiedenen Themen kommuniziert haben", beschreibt Mehlis. Den Funkkontakt mit den Raumfahrenden im Außeneinsatz konnte man auf der Erde ebenfalls mitverfolgen, jedoch mit Zeitverzögerung:

Das heißt auch, dass das, was zwischen Anzug und Basis gesprochen wird, auf der Erde gehört wird – nach zehn Minuten halt. Umgedreht hat aber die Erde nicht mit uns per Funk gesprochen, sondern ausschließlich über den Chat. analoge Astronautin Anika Mehlis