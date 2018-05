TRPM8 ist ein wahres Multitalent. Mit diesem Protein können Menschen Kälte spüren. Und nicht nur das, es ist auch der Rezeptor, mit dem wir Menthol wahrnehmen. Das kalte Gefühl auf der Zunge nach dem Kaugummikauen hat also direkt etwas mit unserem Sinn für Kälte zu tun. Leider steht TRPM8 auch im Verdacht, an der Krankheit Migräne beteiligt zu sein. Und das erklärt, warum Europäer, beziehungsweise die Nachkommen von Siedlern aus Europa, deutlich häufiger an Migräne leiden, als andere Menschengruppen.

Wie ein Team um die Evolutionsgenetiker Felix Key vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie Leipzig und Aida Andres vom University College in London nun im Fachjournal PLOS Genetics berichtet, tragen Europäer deutlich häufiger eine genetische Variante des TRPM8-Gens in sich, als Menschen in Afrika. Laut den Wissenschaftlern fanden sie nur bei fünf Prozent aller Nigerianer diese Mutation, aber bei 88 Prozent aller Menschen mit finnischen Wurzeln.

Die Forscher vermuten, dass diese Mutation für die Regulierung des Kälterezeptor-Gens zuständig ist. Entwickelt hat sie sich betreits in den Urzeitmenschen. Doch erst, als diese vor 50.000 Jahren vom warmen Süden ins späteiszeitliche Europa wanderten, wurde sie Teil der Gene von immer mehr Menschen. "Diese Mutation hat offenbar einen Vorteil für ihre Träger dargestellt. Je weiter Populationen nach Norden zogen, desto besser konnten sich Menschen mit dieser Genvariante fortpflanzen", sagt Felix Key.

Verbindung zwischen Kälte und Schmerz

Unglücklicherweise entwickelte sich damit offenbar auch die Neigung zur Migräne. "Die Mutation, die wir untersucht haben, kommt bei Menschen, die Migräne haben, sehr viel gehäufter vor. Was der Grund dafür ist, wissen wir noch nicht genau. Aber wir wissen, dass Migräne etwas mit Schmerz zu tun hat und Kälte in gewisser Weise auch. Dort könnte es eine Verbindung geben, aber dafür müssen noch weitere Untersuchungen gemacht werden", sagt Key.