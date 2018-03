Gerade erst war es in den Nachrichten: Antibiotikaresistente Keime an Badestränden gefunden. Evolutionsbiologe Jens Rolff von der Freien Universität Berlin ist froh, dass er selbst damit noch nicht in Kontakt kam. "Glücklicherweise ist es mir noch nicht passiert, aber ich kenne aus meinem Umfeld Leute, die mit antibiotikaresistenten Keimen zu tun hatten", sagt er im Gespräch mit MDR Wissen.