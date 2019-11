Die Affensteine - beliebt bei Kletterern Bildrechte: Colourbox.de

Dazu werden am Fuße der Felswand Sensoren vorbereitet, die von professionellen Kletterern an ausgewählten kritischen Punkten befestigt werden. Die Sensoren sollen an sehr stark aufgelockerten Felsbereichen Bewegungen messen. Kommt es zu ungewöhnlichen Bewegungen, schickt die Sonde per Funk ein Signal an den Zentralserver. Geplant ist ein flächendeckendes Netz von Sensoren in allen Risikobereichen der Sächsischen Schweiz, auch im tschechischen Teil des Elbsandsteingebirges. Freiberger und Prager Forscher arbeiten gemeinsam an dem Projekt. Geht so ein Frühwarnsignal in der Zentrale ein, wird eine Vorortbesichtigung gemacht, ob sich am Felsen etwas verändert hat.