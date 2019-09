Die Lebenserwartung in Deutschland ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Doch nicht alle Menschen profitieren von wachsendem Wohlstand, leistungsfähigen Gesundheitssystemen und sozial- und arbeitspolitischen Verbesserungen. "Immer noch sterben Menschen mit geringerem sozialem Status viele Jahre früher als sozial besser gestellte Menschen", erklären die Wissenschaftler Professor Johannes Siegrist und Professorin Ursula M. Staudinger in der Publikation "Gesundheitliche Ungleichheit im Lebensverlauf" . Bereits die Mitglieder der zweithöchsten von fünf Einkommensschichten hätten eine geringere durchschnittliche Lebenserwartung als die der obersten Schicht. Dieser Trend setze sich auf nachfolgenden Stufen der Einkommensdifferenzierung fort.

"Der Unterschied in der durchschnittlichen Lebenserwartung zwischen der niedrigsten und der obersten sozialen Schicht beträgt mehr als acht Jahre bei Männern und mehr als vier Jahre bei Frauen", schreiben die Forscher. Wer jedoch jetzt hofft, dass es sich hierbei nur um bedauerliche Einzelfälle handelt oder nur spezifische Personengruppen betroffen sind, hat sich geirrt. "Unterschiede in der Sterblichkeit durchziehen die gesamte soziale Schichtungsstruktur der Gesellschaft", schreiben Siegrist und Staudinger.

Siegrist und Staudinger sind Herausgeber des Tagungsbandes "Gesundheitliche Ungleichheit im Lebensverlauf". Er enthält Kurzfassungen von Beiträgen verschiedener Autoren und fasst die Ergebnisse einer gleichnamigen Tagung zusammen, die im November 2018 in Berlin stattgefunden hat. Die Forscher untersuchen in ihren Beiträgen, welche Einflüsse in welchen Lebensabschnitten zu dieser Ungleichheit beitragen und wie man diese mindern kann. Der Band ist in der Reihe "Leopoldina-Forum" erschienen. Dort dokumentiert die Nationale Akademie der Wissenschaften vielfältige Perspektiven auf Fragestellungen hoher Relevanz für Wissenschaft und Gesellschaft.