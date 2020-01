Ein einfaches Beispiel: Wir überlegen uns am Morgen, in der Mittagspause einen Brief einzuwerfen und machen das dann auch. Aber selbst am Nachmittag denken wir bei jedem Brief, den wir im Büro sehen, noch immer daran, dass wir einen Brief einwerfen wollten. Problematisch könnte es aber werden, wenn aufgeschobene Aufgaben mit bestimmten Reizen verknüpft werden. So könne es beispielsweise passieren, dass Menschen Medikamente doppelt einnehmen.