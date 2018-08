Amygdala und dorsaler ACC Die Amygdala ist der Angsthase in unserem Gehirn. Sie warnt uns hauptsächlich vor den negativen Konsequenzen einer Handlung. Der dorsale ACC ist dagegen der Mutige in uns. Er bestärkt uns, Ideen in die Tat umzusetzen und unterdrückt Gefühle und Handlungen, die diesem Ziel in die Quere kommen könnten. Ist das Zusammenspiel dieser zwei Gehirnregionen gestört, geht die Handlungskontrolle verloren, so die Theorie der Biopsychologen. Aufgaben können nicht mehr erfüllt werden – und werden aufgeschoben.