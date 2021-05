Von einem Durchbruch würde Dr. Melanie Ring noch nicht sprechen, aber einem Schritt in die richtige Richtung. "Das ist ein sehr spannender und sinnvoller Ansatz, um Autismus so früh wie möglich zu erkennen und möglichst früh Therapien anzusetzen", sagt die Diplom-Psychologin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Psychologin an der Autismus-Ambulanz des Universitätsklinikums der TU Dresden. Die gängigen Diagnostikverfahren werde das Tool so schnell nicht ersetzen, meint die Spezialistin, aber als Screening-Instrument, zusätzlich zu den Fragebögen, mit denen ein Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung heute schon gestellt wird, wird es sicher nützlich werden. Der Vorteil der App aus ihrer Sicht:

Also was beobachten die Eltern beim Kind, was nimmt das Kindergartenpersonal wahr, wie verhält sich das Kind in Situationen mit anderen Kindern, sowie in standardisierten Beobachtungssituationen in der Klinik.