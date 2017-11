Welt-Pankreaskrebs-Tag Warum ist Bauchspeicheldrüsenkrebs unheilbar?

Der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist auf dem Weg zum Nummer-1-Killer unter den Krebsarten, denn das Pankreaskarzinom ist tückisch. Im Frühstadium zeigen sich so gut wie keine typischen Krebs-Symptome wie Gewichtsverlust oder Gelbsucht, sagt Professor Joachim Mössner, Direktor der Klinik für Gastroenterologie am Universitätsklinikum Leipzig.

Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs kommen wir mit der Diagnose häufig zu spät. Der Tumor metastasiert früh, setzt also Tochtergeschwülste ab und die therapeutischen Möglichkeiten sind beschränkt. Ungefähr nur zehn bis zwanzig Prozent der Patienten können bei Diagnosestellung noch operiert werden.

Es gibt eine Patientengruppe, wo wir eine bestimmte Hoffnung haben. Das sind Patienten, die seit langer Zeit übergewichtig sind und dann plötzlich eine Blutzuckerkrankheit entwickeln, also einen sogenannten Typ2-Diabetes. Da muss man dran denken, dass dieser Typ2-Diabetes Folge eines bereits existierenden kleinen Karzinoms sein kann.

Die üblichen Behandlungsmethoden bei Krebs funktionieren beim Pankriaskarzinom kaum: Eine Chemotherapie etwa verlängert das Leben nur um Monate. Doch Experten können trotz intensiver Forschung bisher nur vermuten, warum nichts hilft. Mössner zufolge gibt es zwar viele Konzepte, um die Tumorentstehung besser zu verstehen, aber einen Durchbruch, was die Therapie angeht, gibt es nicht.

Auch Martin Sprick vom Deutschen Krebsforschungszentrum will diese Tumore besser verstehen. Dazu versucht er dort derzeit so genannte Subtypen des Bauchspeicheldrüsenkrebses zu identifizieren, denn Krebs ist nicht gleich Krebs.

Ein wichtiger Forschungsaspekt ist, zu erkennen, wie sich verschiedene Patienten voneinander unterscheiden. Das heißt, ob man in Patienten sogenannte targeted oder zielgerichtete Therapieansätze anwenden kann wie wir sie zum Beispiel von Brustkrebs kennen, wo wir Patientinnen in verschiedene Subtypen einteilen und entsprechend zielgerichtet behandeln.

Derzeit wird auch diskutiert, ob (…) die Umgebung der Tumorzellen, also das normale Gewebe, welches die Tumorzellen umgibt, auch beim Bauchspeicheldrüsenkrebs einen entscheidenden Beitrag zur Therapieresistenz leistet. Dass eben zum Beispiel Therapeutika gar nicht erst in die Tumorzellen kommen, wo sie wirken können.

Außerdem sei der Pankreaskrebs nur schlecht mit Blutgefäßen verbunden, so dass die Wirkstoffe gar nicht richtig zum Tumor gelangen könnten. Das macht es umso schwerer: Forscher müssen bei der Suche nach einer wirksamen Behandlung also nicht nur nach dem "was", sondern auch noch nach dem "wie" fragen.