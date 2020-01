Die Ergebnisse der Studie, an der Forscher aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Irland, Australien und der Schweiz beteiligt waren, sind im Journal Matter erschienen. Die Forscher haben sich für ihr Modell daran orientiert, wie Lithium-Ionen sich in einem Akku bewegen. Denn berechnen lässt sich der Durchfluss von Wasser durch einen Espressofilter kaum. "Sie würden mehr Rechenleistung benötigen als Google hat, um die Physik und die Transportgleichungen für das Brühen auf einer so komplexen Geometrie wie einem Kaffeebett genau zu lösen", sagt Jamie M. Foster. Der Mathematiker an der Universität von Portsmouth (Großbritannien) hat an der Studie mitgearbeitet.