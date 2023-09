Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des europäischen Forschungsprojektes "Micro4Biogas" haben eine neue taxonomische Ordnung von Bakterien entdeckt und klassifiziert, die auf die Zersetzung von organischem Material spezialisiert sind. Die Ordnung der "Darwinibacteriales" ist den Forschenden zufolge eine der am häufigsten vorkommenden Gruppen von Mikroorganismen, die an der anaeroben Gärung beteiligt sind – also an der Zersetzung organischen Materials, bei der Biogas entsteht. Bislang wurde die Bakterien-Ordnung noch nie wissenschaftlich klassifiziert. Sie gilt als Schlüssel bei der Biogasproduktion.