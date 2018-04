"Qualifiziertes Raten" – so nennen manche Kritiker die Methode, mit der die Weltgesundheitsorganisation WHO jedes Jahr den Impfstoff gegen Influenza-Viren auswählt. Dabei schauen die Forscher, welche Virus-Stämme derzeit auf der Welt zirkulieren und leiten daraus ab, welche wohl in der kommenden Saison zuschlagen werden. Nicht ideal, aber das Beste, was wir derzeit haben, sagen die Mediziner am Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe in Berlin. Direktor Klaus Cichutek sagt, die Probleme rührten einfach von den Eigenschaften des Virus her.