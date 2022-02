Transplantation Blutgruppe von Spenderorganen kann umgewandelt werden

Wenn man alle Organe auf den universellen Typ 0 umstellt, kann man diese Barriere vollständig beseitigen. Dr. Aizhou Wang, Hauptautorin der Studie

Das Experiment

Bei dem Experiment wurde das in Toronto entwickelte "Ex Vivo Lung Perfusion"-System als Plattform für die Behandlung verwendet. Dieses System pumpt flüssige Nährstoffe durch das Organ, so dass dieses auf Körpertemperatur erwärmt werden kann, um es vor der Transplantation zu reparieren und zu verbessern. Aufbau des "ex vivo"-Kreislaufs mit einer Spenderlunge in der Mitte Bildrechte: University Health Network (UHN), Kanada

Für das Experiment wurden menschliche Spenderlungen benutzt, die aus medizinischen Gründen nicht für eine Transplantation geeignet waren. Ein Lungenflügel wurde mit Enzymen behandelt, um die Antigene von der Oberfläche des Organs zu entfernen, während der andere Lungenflügel desselben Spenders unbehandelt blieb. Dr. Aizhou Wang, Hauptautorin der Studie, fügt dem "ex vivo"-Kreislauf Enzyme hinzu. Bildrechte: University Health Network (UHN), Kanada

Anschließend fügte das Team dem Kreislauf Blut der Blutgruppe 0 mit hohen Konzentrationen von Anti-A-Antikörpern hinzu, um eine AB0-inkompatible Transplantation zu simulieren. Die Ergebnisse zeigten, dass die mit den Enzymen behandelten Lungenflügel gut mit diesem Blut zurechtkamen, während die unbehandelten Lungenflügel Anzeichen einer Abstoßung zeigten.

Enzyme aus dem Darm

Die beiden verwendeten Enzyme in der Hand von Dr. Aizhou Wang Bildrechte: University Health Network (UHN), Kanada Die verwendeten Enzyme stammen aus dem menschlichen Darm. Ihre Eigenschaften wurden schon 2018 von Biochemiker Dr. Stephen Withers und seinem Team entdeckt. "Diese Gruppe von Enzymen, die wir im menschlichen Darm gefunden haben, kann Zucker von den A- und B-Antigenen auf roten Blutkörperchen abschneiden und sie in universelle Zellen vom Typ 0 umwandeln", erklärt Dr. Withers.



Das Forscherteam will nach diesem ersten Erfolg nun an einem Vorschlag für eine klinische Studie arbeiten, die möglichst schon in einem bis anderthalb Jahren beginnen soll.

Link zur Studie

Die Studie wurde unter dem Titel "Ex vivo enzymatic treatment converts blood type A donor lungs into universal blood type lungs" in "Science Translational Medicine" veröffentlicht.