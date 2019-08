Menschen mit Alzheimer leiden an akutem Gedächtnisverlust und allgemeiner Verwirrtheit. Diese Krankheit ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. 60 Prozent aller Demenzerkrankungen betreffen Alzheimer, das sind rund eine Million Menschen. Die meisten davon sind über 85 Jahre alt, zwei Drittel Frauen.

US-Forscher arbeiten an einer Methode, Alzheimer per Bluttest vorherzusagen. Die Wissenschaftler um den Professor der Neurologie Randall J. Bateman an der Washington University School of Medicine in St. Louis untersuchen dafür den Gehalt des Alzheimer-Proteins Amyloid Beta im Blut. Die Ergebnisse kombinieren sie mit weiteren Daten, Alter und einem bekannten genetischen Risikofaktor (APOE4). Damit können die Wissenschaftler die Krankheit nach eigener Aussage mit einer Genauigkeit von 94 Prozent vorhersagen.