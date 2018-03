Es ist eine Sensation und Schreckensmeldung zugleich: Das bisher nur bei Tieren bekannte klassische Bornavirus kann offenbar auch Menschen infizieren und zu einer tödlichen Entzündung des Gehirns führen. Drei Patienten in Deutschland sind an dem Virus gestorben. Zwei von ihnen hatten zuvor ein Organ eines offenbar infizierten Spenders erhalten, teilte die deutsche Seuchenschutzbehörde Robert-Koch-Institut bereits Anfang März im Epidemiologischen Bulletin mit. Der dritte Fall soll damit nicht in Zusammenhang stehen.

"Derzeit gehen die beteiligten Einrichtungen und das Robert Koch-Institut (RKI) übereinstimmend davon aus, dass es sich bei den BoDV-1-Erkrankungen der Organempfänger um einen sehr seltenen Einzelfall handelt", schreiben die Experten in dem Fachblatt des RKIs. BoDV-1 bezeichnet dabei den klassischen Stamm des Bornavirus. Es wurde nach dem Ort Borna bei Leipzig benannt, wo 1894 ein ganzer Stall mit Kavalleriepferden an einer "hitzigen Kopfkrankheit" erkrankte. Der Erreger wurde 1935 identifiziert.

Tiermediziner fanden Ursache

Im nun bekannt gewordenen Fall der drei verstorbenen Menschen hatten die Unikliniken Leipzig, Regensburg und München mit dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) für Tiergesundheit in Greifswald zusammengearbeitet. Die Kliniken hatten bereits Ende 2016 den Rat der Veterinäre gesucht, nachdem es ihnen zuvor nicht gelungen war, die Ursache der tödlich verlaufenen Gehirnentzündungen zu finden. Schon 2015 hatte das FLI bei der Untersuchung dreier Gehirnentzündungen geholfen. Damals fanden die Mediziner bei verstorbenen Bunthörnchenzüchtern in Sachsen-Anhalt einen neuen Stamm Bornaviren (VSBV-1).

Bei den aktuellen Fällen entdeckten die Forscher den Virus mit speziellen Analysemethoden. "Danach wurde bei Gehirnentzündungen bisher nicht gesucht, weil es keinerlei Hinweise gab, dass es eine Rolle spielen könnte", sagte Martin Beer Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am FLI. Nun soll auch in anderen Fällen auf das Bornavirus getestet werden. Zudem sollen neue Methoden entwickelt werden, damit sich die Erreger auch in einem frühen oder in einem chronischen Stadium der Erkrankung feststellen lassen. Das war möglicherweise bei dem Organspender der Fall, der wohl gesund erschien, weshalb die Organe verpflanzt wurden. Ein dritter Organempfänger überlebte die Infektion.

Seltenes Virus