Ein Jahr Cannabis auf Rezept: Cannabis als Medizin - schon Routine?

Seit einem Jahr ist Cannabis als Medikament zugelassen. Die meisten Ärzte dürfen Cannabis an Schwerkranke verschreiben und die Kassen sollten in den meisten Fällen die Kosten übernehmen. Doch Ärzte, Apotheker und Kassen sind unsicher. Cannabis hat im Gegensatz zu anderen Arzneien kein Zulassungsverfahren durchlaufen, ist per Gesetz zugelassen und die Studienlage höchst unbefriedigend. Karsten Möbius zu einem Medikament, das keiner richtig kennt.

von Karsten Möbius