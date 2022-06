Eine Reise zum Mond gefällig? Dieser ist nur vier bis fünf Tage weit weg – zumindest mit einem Oneway-Ticket. Für die Capstone-Mission der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa ist der Mond jedoch drei bis vier Monate weit entfernt. Die Mini-Raumsonde, die gerade einmal so groß wie ein Mikrowellenherd ist, soll nämlich eine treibstoffsparende Route erproben. Auf derselben Route sollen in Zukunft größere unbemannte Missionen zum Mond aufbrechen.

MDR WISSEN konnte zum ersten Mal einen Nasa-Mitarbeiter für ein Interview gewinnen. Mit Elwood Agasid haben wir über Capstone gesprochen – ein Akronym für Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (engl. Betrieb und Navigationsexperiment des autonomen cislunaren Ortungssystems). "Eine Menge Leute fragen nach dem Namen und ich nenne es einfach Capstone, weil das andere ein Zungenbrecher ist. Und eigentlich recht schwer zu merken ist – um ehrlich zu sein", gibt Agasid zu. Er ist der stellvertretende Programm-Manager für das Technologie-Programm für kleine Raumfahrzeuge (Small Spacecraft Technology Program), die die Behörde in naher Zukunft in der Mond- und Marsumgebung testen will. Im Zuge des Artemis-Mondprogramms gehört Capstone dazu.

Sobald die Sonde das Apogäum – den erdfernsten Punkt – erreicht, soll sie die Gravitationswirkung des Mondes nutzen, um in dessen Orbit am mondnächsten Punkt (Perigäum) einzudringen. Das wird nach 1,5 Millionen Kilometern der Fall sein.

"Dann beginnt das Raumfahrzeug kreisförmige Verbrennungen, damit es in seine endgültige Position gelangt" – in die NRHO-Umlaufbahn (Near-Rectilinear Halo Orbit, auch Halo-Orbit genannt). Anders als bei den Apollo-Missionen wird die Sonde den Mond nicht entlang des Äquators umrunden, sondern entlang der Pole.

Viele solcher Manöver wird die Raumsonde nicht durchführen können. Lediglich 20 Prozent ihres Gewichts macht der Treibstoff aus. Bei 25 Kilogramm sind das knapp fünf Kilogramm an Sprit. Vollkommen ausreichend, denn "im Moment besteht das Hauptziel darin, die Anforderungen für den Flug in den Halo-Orbit zu charakterisieren und herauszufinden, wie viel Treibstoff benötigt wird."

Ein weiteres Ziel der sechsmonatigen Mission ist die Navigations- und Kommunikationsfähigkeit der Raumsonde. Am Mond angekommen, soll Capstone eine Querverbindung mit der Mondsonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) herstellen. Diese befindet sich seit 2009 am Mond und hat ihn komplett kartiert.

Durch die Querverbindung kann Capstone autonom seine Position bestimmen. Dafür nutzt die Sonde ein Hochfrequenzsignal, das mithilfe der an Bord befindlichen Hard- und Software zwischen Capstone und LRO hin und her geschickt wird. Capstone misst zur Positionsbestimmung dann die Geschwindigkeit des Signals.

Capstone soll ab dem 13. Juni an Bord einer modifizierten Electron-Kleinträgerrakete vom privaten Raumfahrtunternehmen Rocket Lab in den Weltraum aufbrechen. Bis zum 22. Juni kann die Rakete jeden Tag vom Launch-Komplex 1 am neuseeländischen Raumhafen in Māhia Peninsula starten.



Update (17. Juni 2022): Der Start der Mission soll laut der Nasa voraussichtlich am 25. Juni erfolgen.



Update (24. Juni 2022): Die Mission soll nach einer erneuten Verschiebung nicht vor dem 27. Juni erfolgen.



Update (27. Juni 2022): Der Launch der Capstone-Mission wurde erneut verschoben. Diesmal auf den 28. Juni um 12 Uhr (MESZ).