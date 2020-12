03.12.: Tee und Schokolade gegen Corona?

Können bestimmte Inhaltsstoffe von Grünem Tee, dunkler Schokolade oder Muskadin-Weintrauben die Vermehrung von Coronaviren im Körper unterdrücken? Zumindest im Reagenzglas und in Computersimulationen funktioniert das, schreiben Forscher der North Carolina State Universität in den USA jetzt im Fachjournal "Frontiers in Plant Science". Ziel der Versuche war es, ein wichtiges Enzym des Sars-Coronavirus-2 lahmzulegen. Die Hauptprotease, kurz Mpro, braucht das Virus, um sich in den befallen Wirtszellen zu vermehren. Wird Mpro unterdrückt, sterben die Viren ohne Vermehrung einfach ab. Das gelingt, indem eine Art Tasche, die Mpro hat, mit anderen Stoffen gefüllt wird. Im Reagenzglas dockten beispielsweise die Inhaltsstoffe von Grünem Tee und Muskadin-Trauben so gut an der Tasche an, dass das Enzym nicht mehr arbeitsfähig war. Dunkle Schokolade konnte Mpro mindestens zu Hälfte lahmlegen.