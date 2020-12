Das US-Landwirtschaftsministerium hat zum ersten Mal bei wild lebenden Nerzen Corona festgestellt. Wie die BBC unter Berufung auf das Ministerium berichtet, sei das Virus bei einem Tier gefunden worden, das im Umkreis einer Nerzfarm im US-Bundesstaat Utah lebte. Die Farm war von SARS-CoV-2 befallen. Andere Wildtiere seien nicht befallen gewesen, hieß es in dem Bericht weiter.

Der Fund weckte neue Befürchtungen, dass von Nerzfarmen eine größere Gefahr in der Pandemie ausgeht. Anfang November war das Virus in mehreren Betrieben in Dänemark gefunden worden, wo es von Menschen auf Tiere und zurück übertragen wurde. Dabei war der Krankheitserreger auch mehrfach mutiert.

Forscher haben untersucht, wie sich das Coronavirus trotz Besuchsverboten zwischen verschiedenen Pflegeheimen in den USA verbreiten konnte. Immerhin 40 Prozent der Covid-19-Todesfälle stehen mit solchen Einrichtungen in Verbindung. Laut der in PNAS erschienenen Studie sind dafür Angestellte und Subunternehmer verantwortlich, die in mehr als einer Einrichtung arbeiten.

Die Wissenschaftler werteten über 11 Wochen die Ortsdaten von 50 Millionen Mobiltelefonen aus. So entdeckten sie rund 500.000 Personen, die Pflegeheime auch nach dem seit Anfang März geltenden Besuchsversverbot weiter betraten und verließen. Etwa 5,1 Prozent dieser Personen betrat mehr als eine Einrichtung. Bei der Analyse der Daten konnten die Forscher so ein Netzwerk zwischen den Heimen rekonstruieren. Im Durchschnitt war eine Einrichtung so mit 7,1 weiteren Heimen verbunden.