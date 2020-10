Forscher vom Helmholtz-Zentrum München können durch breit angelegte Antikörpertests zeigen: Im Frühjahr und Frühsommer hatten deutlich mehr Kinder Antikörper gegen das neue Coronavirus Sars-CoV-2 im Blut, als das laut den Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Ernährung und Gesundheit der Fall sein dürfen. Wie das Team um Annette-G. Ziegler im Fachblatt Cell berichtet, fanden sie allein im April bei 0,87 Prozent der getesteten Kinder Antikörper gegen Corona. Die Behörden hatten aber nur bei 0,17 Prozent der 0 bis 18-Jährigen eine Infektion registriert. Die Coronaquote war damit bei den Forschern fünf Mal so hoch, wie die der Ämter.

Ziegler und ihr Team führten bereits seit Jahresbeginn eine breit angelegte Studie zu Diabetes bei Kindern durch. Mit Beginn der Pandemie ergänzten die Forscherinnen und Forscher die Testreihe um einen Test auf Antikörper gegen Corona. Laut eigenen Angaben sei dieser Test deutlich besser, als bisherige Ansätze, die häufig auch auf Erkältungscoronaviren reagieren und damit fehlerhaft sind. Der Test bayrischen Wissenschaftler verfahre zweistufig und prüfe erstens, ob Antikörper an der Virusbindungsdomäne andocken und zweitens, ob sie auch an Nukleokapsid-Proteinen binden. So können die Forscher zu 100 Prozent sicher sehen, wenn Getestete keinen Kontakt zum Virus (Spezifität) hatten und zu 95 Prozent, wenn sie es hatten (Sensitivität).