11.12.: Wer führt eigentlich die Impfstoffstudien durch?

Nutzer von MDR WISSEN haben viele Rückfragen zu den aktuell laufenden Impfstoffversuchen. Wir haben recherchiert und können die Fragen beantworten.

Wer führt eigentlich die Versuche zu den Impfstoffen durch? Sind das nur die Hersteller?

Die Studien werden immer in Kooperation mit Studienzentren durchgeführt. In Deutschland sind das beispielsweise Universitätskliniken wie Hamburg-Eppendorf, wo derzeit der Impfkandidat von IDT Biologika aus Dessau und dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZI, das ist ein Netzwerk deutscher Forschungsinstitute) getestet wird. Der Hersteller eines Impfstoffs bezahlt die Versuche, er wird offiziell als Sponsor bezeichnet.

Die US-Regierung stellt auf der Webseite clicicaltrials.gov umfangreiche Informationen dazu bereit, welche klinischen Versuche wo mit welchen Zielen durchgeführt werden und ob bereits Daten vorliegen. Dort erfährt man, wie eine Studie aufgebaut ist, wer die Daten erhebt und wie festgestellt wird, ob ein Impfstoff sicher und wirksam ist. Es gibt also mehrere Mechanismen, die sicherstellen, dass die Hersteller nicht aus Profitinteresse Risiken verschweigen können. Das Studiendesign muss lückenlos veröffentlicht werden, unabhängige Mediziner führen die Versuche durch und die Ergebnisse müssen am Ende mit den Behörden und der Öffentlichkeit geteilt werden.

Bei clicicaltrials.gov erfährt man beispielsweise auch, wo in Deutschland der RNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer getestet wird, der voraussichtlich der erste sein wird, der in Deutschland ausgegeben wird. Neben dem Universitätsklinikum in Eppendorf sind das auch mehrere private Ärztehäuser, unter anderem die Praxis von Lars Pohlmeier in Bremen. Die Versuche dort hat unser ARD-Partnersender Radio Bremen in einem Beitrag vorgestellt.

Wurden bereits Studien zu den Impfstoffen veröffentlicht?

Zu den aktuell vermeldeten Erfolgen bezüglich der Wirksamkeit der Impfstoffkandidaten gibt es erst eine Studie, die von unabhängigen Wissenschaftlern begutachtet wurde und in einem offiziellen Journal veröffentlich worden ist. Das ist ein Fachartikel in The Lancet über den Impfstoffkandidaten AZD1222 von der Universität Oxford und Astra Zeneca. Über die Ergebnisse berichten wir hier.

Bei den anderen Impfstoffkandidaten haben die Hersteller Daten bislang nur per Pressemitteilung veröffentlicht, was Forscher auch kritisiert haben. Sie verlangen auch hier eine Begutachtung der Daten durch unabhängige Wissenschaftler. Tiefere Einblicke in die Ergebnisse der klinischen Versuche erhalten derzeit vor allem die Zulassungsbehörden wie die US-amerikanische Food an Drug Administration FDA oder die Europäische Arzneimittelzulassungsagentur EMA. Hier erklärt das Paul-Ehrlich-Institut das Rolling-Review-Verfahren.

Die jetzt laufenden Phase-3 Versuche sind aber nur die letzte klinische Stufe vor der Zulassung. In den ersten zwei Phasen wird vor allem getestet, ob die Impfstoffe gefährliche Nebenwirkungen haben. Hier haben die meisten Entwicklerteams bereits Studien veröffentlich. BioNTech/Pfizer hat das etwa kürzlich im New England Journal of Medicine getan.

Wie werden die Versuchsteilnehmer dem Virus ausgesetzt?

Die Probanden werden dem Virus nie absichtlich ausgesetzt. Wäre das der Fall, würde man von einer Challenge Studie sprechen. Experten halten das zwar für sinnvoll, es ist aber gesetzlich verboten, Menschen absichtlich einem Virus auszusetzen. Deshalb müssen so viele Menschen an einer Phase 3 Studie teilnehmen (mehrere 10.000), damit sich genügend Menschen zufällig mit dem Virus anstecken können.

